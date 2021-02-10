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ممثلو الادعاء الديمقراطيون: ترامب خطط لاقتحام الكابتول وأنصاره نفذوا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 08:29 م
ممثلو الادعاء الديمقراطيون: ترامب خطط لاقتحام الكابتول وأنصاره نفذوا ترامب
كتب أحمد عرفة

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أكد ممثلو الادعاء الديمقراطيون فى الكونجرس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطط لاقتحام الكابتول وأنصاره نفذوا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق حذر جيمى راسكين، مدير مساءلة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب من أن بعض لقطات الفيديو التى سيتم عرضها خلال جلسة اليوم قد لا تكون مناسبة لمشاهدة الأطفال وضعاف القلوب.

 

وقال راسكين إنه والمديرين الآخرين سيحاولون تقديم تحذيرات قبل عرض محتوى لأولئك الذين يشاهدون محاكمة العزل مع المشاهدين الأصغر سنًا.

 

 


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