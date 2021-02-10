محافظ بورسعيد يستعرض إنجازات الدولة بمشروعات الإسكان

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، تقريرا شاملا يوضح مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة على أرض المحافظة خلال الـ 6 أعوام السابقة وتوضيح آخر المستجدات وجهود الأجهزة المعنية فى هذا الملف، وذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى بالمحافظة ، بحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وعادل لمعى عضو مجلس الشيوخ وحسن عمار عضو مجلس النواب ، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب ، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكرى للمحافظة .

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه بداية من عام 2013 كان البدء فى تنفيذ مشروعات الإسكان منذ أن تم طرح استمارات الإسكان وتخصيص المشروعات السكنية، ومنذ عام 2015 تم تخصيص منطقة أبراج الحاسب الآلى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى تخصيص مساكن الحى الإماراتى بإجمالى 7941 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى والذى تقدم له حوالى 36 ألف مواطن.

وأوضح المحافظ أنه بنهاية عام 2015 ومع بدء إجراءات البحث الميدانى للمتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى، وجدنا أن المستحقين للمشروع 9 آلاف شخص فقط من إجمالى 36 ألف شخص تقدموا للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد صدق على إنشاء مرحلة ثانية من الإسكان الاجتماعى فى الحى الإماراتى بواقع 2882 وحدة، وإنشاء مرحلة ثالثة فى بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية لبناء 20 ألف وحدة سكنية لاستيعاب أعداد الشباب المتقدمين لمشروعات الإسكان ، وتم تسكين المرحلة الأولى من الإسكان الإجتماعى بمقدم 3 آلاف جنيه، وتم عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء ووزير الإسكان لمناقشة متطلبات المتقدمين فيما يتعلق بالمقدم وأقساط المرحلة الأولى وتم تخفيض المقدم إلى 15 ألفا بدلا من 45 ألف جنيه .

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية نفذت كم هائل من الوحدات السكنية خلال الـ 6 أعوام السابقة، والتى كان منها مشروع الإسكان الاجتماعى وتسليم المرحلة الأولى بإجمالى 7664 وحدة سكنية، بأبراج الحاسب الألى والحرية والحى الإماراتى وتسليم المرحلة الثانية بإجمالى بمساكن محمد مهران بإجمالى 2880 وحدة، بالإضافة إلى بدء تسليم المرحلة الثالثة ببورفؤاد، إضافة إلى مشروع الاسكان الاستثمارى .

وبما يتعلق بمشروع الإسكان التعاونى فقد تقدم له حينها 14 ألف مواطن ليكون إجمالى المتقدمين 67 ألف مواطن فى جميع المشروعات السكنية خلال ثلات أعوام، واعتبرت بورسعيد حينها المحافظة الوحيدة الذى تواجه هذا العدد من الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية من المشروعات السكنية التى تقدمها الدولة لمحدودى ومتوسطى الدخل وتقدم 14 ألف شخص بالمشروع بالرغم من أن مشروع الإسكان التعاونى تم طرحه بـ3 آلاف وحدة سكنية .

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تسكين 1442 أسرة بديل الإزالات من مناطق ناصر والأمين بمبالغ 90 مليون جنيه تحملتهم الدولة لتسكين المواطنين، وذلك ليتم إخلاء الأرض لبدء تنفيذ مشروع الإسكان التعاونى، وتم بالفعل خطة الإزالة وتسكين المواطنين فى عام 2016 وتسليم الأرض لهيئة التعاونيات، وخلال تنفيذ أبراج 3000 وحدة سكنية للمشروع التعاونى، وبعد بدء وضع المراحل الأولى من الأعمال الإنشائية، تم ملاحظة أن لأرض غير صالحة لبناء الإبراج فى هذه المنطقة، ولا تتحمل ارتفاع الأبراج السكنية بعد أعمال حفر وإنشاء استمرت لمدة عامين، وبعد ان تم وضع الخوازيق بارتفاع 50 مترا تحت الأرض، مؤكدا أن الأعمال الإنشائية تكلفت الكثير من المبالغ أكثر من المخطط لها.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تنازلت عن حصتها للبدء فى إنشاء مشروع الإسكان التعاونى، وقامت المحافظة بتحمل نفقات أعمال الترفيق بالتوازى فى مشروعى الإسكان التعاونى والاجتماعى موضحا أن بورسعيد شهدت كم كبير من الوحدات السكنية لم تشهدها أى محافظة أخرى، والمحافظة تحملت 300 مليون جنيه نفقات الترفيق لمشروعات الإسكان الاجتماعى.