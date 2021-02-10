محافظ الشرقية يهنئ مركز شباب منشأة رضوان لفوزه بمسابقة التميز الكشفى 2021

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، لحصول مركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التميز الكشفى 2021، والتى أقيمت بالمدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية، وكذلك تقديمها عروضا لمواهب الطلائع والشباب فضلا عن ما قدمه أعضاء نادى الفتاة والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى فوز مرشدات وكشافة مركز شباب منشأة رضوان بالمركز الأول وأشبال مركز شباب الجمالية بأبو حماد بالمركز الثانى فى مسابقة التمير الكشفى 2021 على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن المحافظة تشارك سنوياً فى هذه المسابقة ، تحت شعار "لا للتعصب - مصر أولًا - ثقافة احترام الآخرين ".

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مسابقة التميز الكشفى تهدف إلى تنشيط الحركة الكشفية بمراكز الشباب وإيجاد مناخ من التنافس الهادف بين الفرق المشاركة، وتنمية المهارات الكشفية والإرشادية لدى الطلائع المشاركين وتبادل المعارف والمهارات بين الفرق الكشفية، والتأكيد على القيم والسلوك ، وتوطيد أواصر المحبة والصداقة والتعارف بين الفرق المشاركة.



مركز شباب منشأة أبو رضوان

الفرق بمركز شباب منشأة أبو رضوان

الفائزين بمسابقة التميز الكشفى 2021