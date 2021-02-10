لوبان تخضع امام القضاء الفرنسى اليوم لنشرها صوراً لانتهاكات تنظيم "داعش" على تويتر

تمثل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان اليوم الأربعاء أمام القضاء على خلفية نشرها في عام 2015 لتغريدات تضمنت صور انتهاكات ارتكبها تنظيم داعش الارهابى.

وتأتي هذه المحاكمة قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستترشح إليها زعيمة اليمين المتطرف، وكانت وصلت في 2017 إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث تواجهت مع إيمانويل ماكرون، فيما تظهر بعض استطلاعات الرأي حاليا أن حظوظهما متقاربة.

وتحاكم رئيسة "التجمع الوطني" أمام محكمة جنح بتهمة نشر صور مأخوذة من حملات دعاية لتنظيم داعش الارهابى على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 ديسمبر 2015.

وهذه المحاكمة التي "فيها طابع اضطهاد" بالنسبة لمارين لوبان كانت مقررة أساسا العام 2019 لكنها أرجئت مرتين بطلب من الدفاع ومن ثم بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وكانت لوبان قد نشرت ثلاث صور لانتهاكات التنظيم الارهابى على تويتر وأرفقتها بعبارة "هذه هي داعش!" ردا على الصحفي الفرنسي جان جاك-بوردان الذي تتهمه بأنه قام "بالمقارنة" بين التنظيم الإرهابى وحزبها "الجبهة الوطنية" الذي بات اسمه منذ ذلك الحين "التجمع الوطني".