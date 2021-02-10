كمبوديا تبدأ حملة التطعيم باللقاح الصينى ضد فيروس كورونا

كتب محمود جلال

بدأت كمبوديا حملة تطعيم كبرى ضد فيروس كورونا، باستخدام لقاحات صينية تبرعت بها دولة الصين، وبدأت حملة التطعيم بتلقيح 3 أبناء للزعيم الكمبودى هون سين ضد فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع ميديكال إكسبرس medicalxpress.



بدأت كمبوديا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

وشجع ون مانيه، قائد الجيش الكمبودي والابن الأكبر لهون سين، جميع الكمبوديين على التطعيم وشكر الصين على التبرع كما قال هون مانيه: أنا أثق في هذا اللقاح ولهذا تم تطعيمي به".

من ناحية أخرى تتبرع الصين بمليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الصنع تكفي لنصف مليون شخص فى كمبوديا، ووصلت الشحنة الأولى من 600 ألف جرعة إلى كمبوديا يوم الأحد الماضى.

جدير بالذكر أن الصين وافقت على لقاح Sinopharm فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا لأن هؤلاء هم السكان الذين تمت دراستهم في التجارب السريرية، على الرغم من عدم وجود بيانات حتى الآن حول فعاليتها للفئات العمرية الأخرى، إلا أن الدول الأخرى لديها حرية التصرف في استخدامها مع كبار السن، كما أن الصين هي أكبر مستثمر في كمبوديا وأقرب شريك سياسي لها.