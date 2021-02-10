اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كمبوديا تبدأ حملة التطعيم باللقاح الصينى ضد فيروس كورونا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:58 م
كمبوديا تبدأ حملة التطعيم باللقاح الصينى ضد فيروس كورونا بدأت دولة كمبوديا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
كتب محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت كمبوديا حملة تطعيم كبرى ضد فيروس كورونا، باستخدام لقاحات صينية تبرعت بها دولة الصين، وبدأت حملة التطعيم بتلقيح 3 أبناء للزعيم الكمبودى هون سين ضد فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع ميديكال إكسبرس medicalxpress.

بدأت كمبوديا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
بدأت كمبوديا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

وشجع ون مانيه، قائد الجيش الكمبودي والابن الأكبر لهون سين، جميع الكمبوديين على التطعيم وشكر الصين على التبرع كما قال هون مانيه: أنا أثق في هذا اللقاح ولهذا تم تطعيمي به".

من ناحية أخرى تتبرع الصين بمليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الصنع تكفي لنصف مليون شخص فى كمبوديا، ووصلت الشحنة الأولى من 600 ألف جرعة إلى كمبوديا يوم الأحد الماضى.

جدير بالذكر أن الصين وافقت على لقاح Sinopharm فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا لأن هؤلاء هم السكان الذين تمت دراستهم في التجارب السريرية، على الرغم من عدم وجود بيانات حتى الآن حول فعاليتها للفئات العمرية الأخرى، إلا أن الدول الأخرى لديها حرية التصرف في استخدامها مع كبار السن،  كما أن الصين هي أكبر مستثمر في كمبوديا وأقرب شريك سياسي لها.


كورونا

فيروس كورونا

لقاحات كمبوديا

كمبوديا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. العالم هذا المساء.. بايرن ميونخ يستعد للأهلى بتدريبات بدنية خفيفة فى فندق الإقامة.. كمبوديا تتسلم أول شحنة من لقاح فيروس كورونا بحضور رئيس وزرائها.. مظاهرات بالنمسا احتجاجا على الاجراءات الاحترازية

الأحد، 07 فبراير 2021 10:00 م

الهند تزود كمبوديا وأفغانستان بلقاح كورونا

الأحد، 07 فبراير 2021 08:59 م

علماء كمبوديا يكتشفون عينات متطابقة لفيروس كورونا منذ عام 2010

الخميس، 28 يناير 2021 03:00 م

إعادة فتح المدارس في كمبوديا للمرة الأولى منذ إغلاقها في شهر مارس بسبب تفشي كورونا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:54 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة