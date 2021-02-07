كمبوديا تتسلم أول شحنة من لقاح فيروس كورونا

تسلمت كمبوديا أول شحنة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد من شركة "سينوفارم" الصينية، على هيئة تبرع من بكين، التي تعهدت بتقديم مليون جرعة من اللقاح لبنوم بنه.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الأحد/ أن الشحنة الأولى تضم 600 ألف جرعة، ما يكفي لتطعيم 300 ألف مواطن.
يشار إلى انه تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019 .. وتقدم الصين مثل هذه التبرعات إلى العديد من الدول فيما يطلق عليه "دبلوماسية اللقاح".
كمبوديا تتسلم أول شحنة من لقاح فيروس كوروناالأحد، 07 فبراير 2021 04:26 م
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
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تسلمت كمبوديا أول شحنة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد من شركة "سينوفارم" الصينية، على هيئة تبرع من بكين، التي تعهدت بتقديم مليون جرعة من اللقاح لبنوم بنه.
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