اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كمبوديا تتسلم أول شحنة من لقاح فيروس كورونا

الأحد، 07 فبراير 2021 04:26 م
كمبوديا تتسلم أول شحنة من لقاح فيروس كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت كمبوديا أول شحنة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد من شركة "سينوفارم" الصينية، على هيئة تبرع من بكين، التي تعهدت بتقديم مليون جرعة من اللقاح لبنوم بنه.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الأحد/ أن الشحنة الأولى تضم 600 ألف جرعة، ما يكفي لتطعيم 300 ألف مواطن.
يشار إلى انه تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019 .. وتقدم الصين مثل هذه التبرعات إلى العديد من الدول فيما يطلق عليه "دبلوماسية اللقاح".


كورونا

لقاح كورونا

كمبوديا

كورونا فى كمبوديا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة