الهند تزود كمبوديا وأفغانستان بلقاح كورونا

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قال مسؤولون في الهند إن بلادهم وافقت على شحن لقاح (كوفيد ـ 19) إلى عدد من الدول من بينها كمبوديا وأفغانستان، فضلا عن سعيها لتزويد منغوليا ودول جزر المحيط الهادئ باللقاح.

وقالت سفيرة الهند لدى فيتنام إن نيودلهي وافقت على توريد 100 ألف جرعة لكمبوديا بشكل عاجل، وذلك عقب طلب تلقاه رئيس الوزراء الهندي من نظيره الكمبودي.

ومن جانبه، قال سفير كمبوديا لدى الهند ديفياني خوبراجاد إنه تم التعاقد على اللقاح من خلال معهد سيروم في الهند، وذلك على الرغم من الطلبات التي لا حصر لها من الدول الأخرى، بالإضافة إلى توفير مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني لكمبوديا.

ووفقًا لتقارير إعلامية هندية اليوم، فإن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تسعى لمنافسة الصين في تصنيع لقاح كورونا، ووعدت بتقديم ملايين الجرعات إلى البلدان المجاورة من لقاح "استرا زينيكا" المصنع لديها، حتى مع بدء تنفيذ برنامج التطعيم المحلي الخاص بها.

وأضافت التقارير أن الهند وفرت جرعات من اللقاح لدول ميانمار وبنجلاديش ونيبال وسريلانكا وجزر المالديف للمساعدة على احتواء فيروس كورونا، وبدأت بتطعيم الخطوط الأمامية من الطواقم الطبية.