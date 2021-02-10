كل ما تريد معرفته عن الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية والأغنام بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق من قبل مديرية الطب البيطرى، بقيادة الدكتور محمد بشار مدير المديرية، فى فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك فى ضوء تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تتم بكافة الوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، حث المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، المواطنين من مربى الحيوانات على الالتزام بجداول التطعيم والتحصين لضمان الوقاية من الأمراض الموسمية التى تصيب الحيوانات وقد تنتقل للانسان وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ويتم خلال الحملة أعمال برامج التحصين بمقابل مادى للحيوانات الكبيرة والذى يتضمن:-

1. تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى بقيمة 17 جنيها

2. تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى وحمى قلاعية احادى وحمى وادى متصدع 19.50 جنيه

3. بالنسبة لتحصين الحيوانات الصغيرة ( أغنام - ماعز) يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى حمى قلاعية احادى بقيمة 11 جنيها

4. تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى وحمى قلاعية احادى وحمى وادى متصدع بتكلفة 12.25 جنيها

يشمل جدول الحملة القومية الأولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على النحو التالى:-

_ البغدادى والقرنة خلال الفترة من 6 وحتى 11 فبراير الجارى.

_ العديسات والاقالتة خلال الفترة من 13 وحتى 18 فبراير الجارى.

_ الطود و الضبعية خلال الفترة من 20 وحتى 25 فبراير الجارى.

_ الزينية والمريس خلال الفترة من 27 فبراير الجارى وحتى 4 مارس المقبل.

_ المدامود والبعيرات خلال الفترة من 6 وحتى 11 مارس المقبل.

_ العشى والمنشاة خلال الفترة من 13وحتى 18 مارس المقبل.

_ الأقصر والكرنك خلال الفترة من 20 وحتى 25 مارس المقبل.