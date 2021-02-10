فيديو.. صحة الإسماعيلة: بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل قريبا

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الإسماعيلية، أنه سيتم افتتاح منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا بمحافظة الإسماعيلية.





وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم تسجيل حوالى مليونا و150 ألف مواطن من سكان الإسماعيلية فى المنظومة، ولم يتبق سوى عدد قليل وجار الوصول إلى نسبة تسجيل المنتفعين بالمنظومة إلى 100.%

وأوضح الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه سيتم بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا، من خلال تشغيل 20 مركزا ووحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، تم تطويرهم وتجهيزهم بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز.

وتشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، وأطفال، وجراحة عامة، وجراحة عظام، ونساء وتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وجراحة مخ وأعصاب، وأطفال مبسترين، وجراحة أطفال، وروماتيزم، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، ورعاية قلب، ورعاية أطفال، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وغسيل كلوي، وجراحة مسالك بولية، ورمد، وقسطرة قلب، والحقن المجهري، وروماتيزم القلب، وطب الجنين"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلية، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وتشمل المستشفيات الثلاثة أيضا، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذي يضم 8 غرف داخلية، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك بجانب مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرفة داخلية، و13 سرير رعاية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسماعيلية لمركز طبى الشهداء.







