غلق 4 معارض أدوية وضبط 3173 عبوة دواء بيطرى مخالفة بالشرقية

من جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية.
كما قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات بالشرقية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك خلال شهر يناير الماضي 2021م، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة لعدد 8 معارض بيطرية وضـبط 3173 عبوة لـ( 62 صنف) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر - محظور تداولة بيطريا )، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا وتنفيذ 4 قرارات غلق إداري لمعارض الأدوية المخالفة.
وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.
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