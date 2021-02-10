ضبط صيدلى يصنع أدوية لعلاج السمنة منتحلا صفة طبيب تخسيس بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة لمديرية التموين بالتعاون مع التفتيش الصيدلى بكفر الشيخ من ضبط صيدلى ينتحل صفة طبيب تخسيس، يمارس نشاطا داخل صيدليته، بتصنيع كبسولات للتخسيس، وبيعها للمواطنين بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن قيام صيدلى بتحويل الصيدلية الخاصة به لمصنع لإنتاج أدوية خاصة بالتخسيس وبيعها للمواطنين، موهمًا إياهم بنتائجها على مرضى السمنة.

وتمكنت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، والتفتيش الصيدلي، من ضبط كميات كبيرة من المواد الخام والعبوات والكبسولات الفارغة عبارة عن "5000 كبسولة بدون أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، و1500 كبسولة فارغة معدة للتعبئة، وكيلو من مادة لتعبئتها داخل الكبسولات، و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، و150 كبسولة غير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية"، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.