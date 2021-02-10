"صحة بنى سويف" تعقد ورشة عمل لمتابعة القادمين من الخارج

بنى سويف _ هانى فتحى

عقدت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ورشة عمل لمسئولي الوقائى والمراقبيين الأوائل بالإدارات الصحية ومراقبين مكاتب الصحة لتنشيط العمل ببرنامج متابعة القادمين من الخارج وتسجيل المتابعة لهم أول بأول.

وحاضر بالورشة الدكتورة داليا نبيل بالأمراض المعدية ومسئولة برنامج متابعه القادمين في حضور الدكتورة أمنية أحمد مدير إدارة الوقائي.

من ناحية أخرى، كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة التدريب، ببدء تدريب لمدة 6 أيام على مجموعتين لعدد 30 من أطباء (بشرى-أسنان-صيادلة) وتمريض ومشرفات تمريض للتدريب على معايير الجودة فى الوحدات الصحية وملفات ولجان الجودة.

حاضر بالتدريب دكتورة ايمان محمود أبو عوف مسئول الجودة فى الرعاية الأساسية ودكتورة منى محمد عبد الحسيب، مساعد مدير الأمومة والطفولة.