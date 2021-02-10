"صحة الغربية" تضبط أغذية يشتبه فى عدم صلاحيتها داخل سوبر ماركت شهير بالمحلة

الغربية _ مصطفى عادل

تمكنت مديرية الصحة بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطرى، من ضبط سوبر ماركت شهير بمدينة المحلة لحيازته كمية من السلع الغذائية غير مطابقة للمواصفات، جاء ذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات الكبرى بالمحلة، تنفيذا لتعليمات هيئه الرقابة الإدارية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى والغذائى بمدينة المحلة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سوبر ماركت شهير بدائرة مركز المحلة غير مطابق للاشتراطات الصحية وضبط 27 كجم لحمة بلدى 8 كجم برجر، و27 كجم سجق، 52 كجم كبدة وأسماك دواجن بإجمالى 159كجم، وذلك للتغير فى الخواص وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية، وتحرر محضر ضد المدير المسئول، برقم 80 لسنة2021 جنح ومحضر جنح صحة برقم 79 لسنة 2021، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد كلف الدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبه الاغذية بتشكيل لجنة قادها الشناوي نجم مراقب عام الأغذية وسيد أحمد ومراقبي الأغذية بالإدارة الصحية أول وثاني طنطا وأحمد ابو موته واحمد جاد الحق ومحمد محرم واحمد حسن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.