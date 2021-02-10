اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الدقهلية" تجهز مركزا للتطعيم بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة العام الجديد

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:45 م
"صحة الدقهلية" تجهز مركزا للتطعيم بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة العام الجديد جانب من جولة وكيل وزارة الصحة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد دكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المركز الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا متوافر به الاشتراطات الصحية ومطابق لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة الصحة رافقه مدير المستشفى الدولي لتفقد والتأكد من جاهزية المبنى وتوافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

كما أشار مكى إلى أنه فور الانتهاء من إعطاء اللقاح للأطقم الطبية بجميع مستشفيات العزل والفرز بالدقهلية سيتم البدء في مرحلة تطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي.

وقام مكى بجولة تفقدية على بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال وأقسام العنايات والعناية الجديدة التي تم افتتاحها حديثا بسعة 20 سريرا، كما تفقد سير العمل بقسم الأشعة واطمأن على أن أجهزة الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي تعمل بشكل جيد وتقدم الخدمة اللازمة للمواطنين.

 

IMG-20210210-WA0017
المركز الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين
 
 
IMG-20210210-WA0021
دكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
 
IMG-20210210-WA0018
جانب من الجولة 
 

الدقهليه

صحه الدقهليه

مستشفي المنصورة الدولي

مركز تطعيم لقاح كورونا بالدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة