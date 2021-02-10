"صحة الدقهلية" تجهز مركزا للتطعيم بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة العام الجديد

الدقهلية شريف الديب

أكد دكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المركز الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا متوافر به الاشتراطات الصحية ومطابق لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة الصحة رافقه مدير المستشفى الدولي لتفقد والتأكد من جاهزية المبنى وتوافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

كما أشار مكى إلى أنه فور الانتهاء من إعطاء اللقاح للأطقم الطبية بجميع مستشفيات العزل والفرز بالدقهلية سيتم البدء في مرحلة تطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي.

وقام مكى بجولة تفقدية على بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال وأقسام العنايات والعناية الجديدة التي تم افتتاحها حديثا بسعة 20 سريرا، كما تفقد سير العمل بقسم الأشعة واطمأن على أن أجهزة الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي تعمل بشكل جيد وتقدم الخدمة اللازمة للمواطنين.

المركز الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين

دكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

جانب من الجولة