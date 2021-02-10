اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس فنزويلا يعلن وصول أول 100 ألف جرعة من اللقاح الروسى الأسبوع المقبل

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:59 م
رئيس فنزويلا يعلن وصول أول 100 ألف جرعة من اللقاح الروسى الأسبوع المقبل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو أن أول 100 ألف جرعة من اللقاح الروسى "سبوتنك الخامس" سيصل إلى البلاد الأسبوع المقبل، وستكون أول عملية تسليم لاتفاق من 10 ملايين جرعة، وسيبدأ التطعيم مع العاملين الصحيين، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية.

وقال مادورو "في الأسبوع المقبل، ستصل آلاف من اللقاحات سبوتنك الخامس، وتبدأ بتلقيح جميع العاملين فى المجال الطبى وجميع العامليين الصحيين والقطاعات الأكثر ضعفا ثم نذهب لتطعيم المعلمين"، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقال مادورو قالإن فنزويلا ستكون "في وضع يسمح لها" ببدء عملية تطعيم واسعة النطاق تبدأ في أبريل، كما أعلن أن من بين أول من يتم تطعيمهم سيكون أعضاء من حزبه "نحن فنزويلا".

بالإضافة إلى سبوتنيك الخامس، تمتلك فنزويلا جرعات يتراوح بين 1.4 و 2.4 مليون من لقاح استرازينكا AstraZeneca ضد كورونا من خلال نظام كوفاكسCovax ، والذي سيصل في فبراير وفقًا لبعثة منظمة الصحة العالمية (WHO) في الدولة الكاريبية.

تم إنشاء آلية  Covaxكوفاكس لضمان توزيع اللقاحات على البلدان الأكثر فقرا، وتقودها منظمة الصحة العالمية ، وتحالف جافى Gavi للقاحات، وائتلاف تعزيز الابتكارات للتأهب للأوبئة (Cepi) لتوفير جرعة لما لا يقل عن 20% من عدد سكان كل دولة مشاركة.


فنزويلا

لقاح كورونا

اللقاح الروسى

سبوتنك الخامس

نيكولاس مادورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة