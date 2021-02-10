وأعرب الرئيس الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدا ثقته في قدرة المملكة على تجاوز كافة الأزمات بعزم واقتدار.

وشدد على أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.