الرئيس الأفغاني يقيل قائد شرطة كابل على خلفية تدهور الوضع الأمني فيها

كتب أحمد عرفة

أقال الرئيس الأفغاني أشرف غنى قائد شرطة كابل على خلفية تدهور الوضع الأمني فيها، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق حذر الرئيس الأفغاني أشرف غني من العواقب الوخيمة لضياع فرصة السلام الحالية في بلاده، على السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الرئيس الأفغاني - في تصريحات أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه في حالة ضياع فرصة السلام الحالية في أفغانستان ودخول البلاد إلى مستقبل غير واضح، فإن السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين سيتعرضان لضرر شديد.

وأضاف "الخطر يكمن في الفهم الخاطئ لحساسية اللحظة الحالية، عملية السلام في أفغانستان ممكنة إذا تبنت طالبان حلا سياسيا حقيقيا"، مشددا على أن "قوات الأمن الأفغانية لم تهزم ولن تتوانى أبدا عن خدمة مواطنيها".