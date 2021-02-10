أنور قرقاش يشكر قيادة دولة الإمارات: "نبقى للوطن جنودا نخدمه من كل موقع"

كتب هيثم سلامة

وجه أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية السابق، الشكر إلى قيادة الدولة، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "أتقدّم بالشكر لقيادة الدولة، الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ونائبي رئيس الوزراء على ثقتهم ودعمهم، ولأخي وصديقي الشيخ عبدالله بن زايد على دعمه وتوجيهه".

وأضاف قائلاً:"وكل التقدير لدبلوماسيينا الذين يشرفوننا بعملهم وإخلاصهم ونبقى للوطن جنوداً نخدمه من كل موقع".



أنور قرقاش عبر تويتر

وكان أجرى الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، تعديلا وزاريا مصغرا داخل وزارة الخارجية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.. ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وأضاف :"كما منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش .. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي .. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية .. سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

وتابع :"تم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات".