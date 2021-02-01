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هيئة البث الرسمية الإسرائيلية: إحباط هجوم إيرانى ضد سفارتنا فى إحدى دول شرق إفريقيا

الإثنين، 01 فبراير 2021 09:27 م
هيئة البث الرسمية الإسرائيلية: إحباط هجوم إيرانى ضد سفارتنا فى إحدى دول شرق إفريقيا نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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أكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أنه تم الشهر الماضي إحباط محاولة إيرانية لتنفيذ هجوم ضد سفارة إسرائيلية في إحدى دول شرق إفريقيا، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وقبلها أعلنت كوسوفو اليوم الاثنين، تطبيع العلاقات مع إسرائيل وبناء سفارة لها في القدس، جاء ذلك نقلا عن قناة الشرق الإخبارية.

وفى وقت سابق، قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن إسرائيل والسودان سيضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق دبلوماسي لتطبيع العلاقات بينهما خلال مراسم في واشنطن في غضون الشهور الثلاثة المقبلة.

 

 


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