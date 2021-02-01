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مصرع شخص وإصابة أخر فى تصادم سيارتين أعلى كوبرى بنها بالطريق الزراعى

الإثنين، 01 فبراير 2021 12:02 ص
مصرع شخص وإصابة أخر فى تصادم سيارتين أعلى كوبرى بنها بالطريق الزراعى جانب من الحادث
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، حادثا مروريا أعلى كوبري بنها بالقليوبية، تصادم سيارتين "ميكروباص ونقل"، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخر، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، ونحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أعلى كوبري بنها.

وعلى الفور انتقل رجال المرور، وتبين تصادم سيارتين ما بين ميكروباص ونقل، مما أسفر عن مصرع "محمد م ع أ" 37 سنة، مقيم بأبو الغيط بالقناطر الخيرية، وإصابة "أسامة ع م" 35 سنة، مقيم بأبو الغيط بالقناطر الخيرية، مصاب بكسر بقاع الجمحمة، ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفي بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث التصادم
حادث التصادم

 


اخبار القليوبية

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