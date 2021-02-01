اليوم السابع
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مدير أمن الإسماعيلية يفتتح نقطة التفتيش الأمنية بالرياح بالقنطرة غرب "صور"

الإثنين، 01 فبراير 2021 08:57 م
مدير أمن الإسماعيلية يفتتح نقطة التفتيش الأمنية بالرياح بالقنطرة غرب "صور" اللواء ياسر نشآت مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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افتتح اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، نقطة التفتيش الأمنية " الرياح " بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب عقب الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير.

وبحضور اللواء منصور لاشين، نائب مدير الأمن، والعميد منصور دهشان، مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، واللواء أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها للمواطن، وتنفيذ خطة تطوير العديد من المنشآت "الشرطية" بالإضافة إلى افتتاح منشآت "شرطية" جديدة.

اللواء ياسر نشآت مدير أمن الإسماعيلية (1)
 
اللواء ياسر نشآت مدير أمن الإسماعيلية (2)
 
اللواء ياسر نشآت مدير أمن الإسماعيلية (3)
 
اللواء ياسر نشآت مدير أمن الإسماعيلية (4)
 
اللواء ياسر نشآت مدير أمن الإسماعيلية (5)

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افتتاح نقطة تفتيش الرياح

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