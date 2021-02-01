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قوى الحرية والتغيير تسلم رئيس الحكومة السودانية قائمة مرشحيها للوزارات

الإثنين، 01 فبراير 2021 08:22 م
قوى الحرية والتغيير تسلم رئيس الحكومة السودانية قائمة مرشحيها للوزارات عبد الله حمدوك
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوى الحرية والتغيير تسلم رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك قائمة مرشحيها للوزارات.

وفى وقت سابق ناشد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجهات المانحة للحصول على تمويل من أجل توفير مساعدات غذائية لما يزيد على 60 ألف لاجئ عبروا من إثيوبيا إلى شرقي السودان في الأشهر الأخيرة، كما رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة من اليابان بلغت 800 ألف دولار أمريكي.

وقال حميد نورو، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان "يعرب برنامج الأغذية العالمي عن امتنانه لحكومة اليابان وشعبها على هذه المساهمة التي جاءت في وقت حرج حيث لا يزال الوضع الإنساني على الحدود سيء للغاية".

 

 


السودان

ازمه السودان

الحكومه

عبد الله حمدوك

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