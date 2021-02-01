رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقرى لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى

شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، معاينة عدد من المواقع داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس لتطوير قرى الريف المصري، برفقة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة وتذليل أى عقبات لتقييم الوضع الراهن والإنتهاء من الإحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.
كان ذلك بحضور مهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان، وذلك بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع إستعداد للبدء في العمل والتي تضم وحدات بيطرية، وشئون إجتماعية، ووحدات زراعية، ووحدة بيطرية ومجازر، ومراكز الشباب.
الجدير بالذكر أنه تم إختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا، وهم: ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم، وتم معاينتهم من جهاز تعمير البحر الاحمر التابع لوزارة الاسكان، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (1)
رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (2)
رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (3)
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