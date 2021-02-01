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رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقرى لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى

الإثنين، 01 فبراير 2021 09:24 م
رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقرى لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، معاينة عدد من المواقع داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس لتطوير قرى الريف المصري، برفقة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة وتذليل أى عقبات لتقييم الوضع الراهن والإنتهاء من الإحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.

كان ذلك بحضور مهندسي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع لوزارة الاسكان، وذلك بهدف إنهاء جميع الإجراءات ومعاينة جميع المواقع إستعداد للبدء في العمل والتي تضم وحدات بيطرية، وشئون إجتماعية، ووحدات زراعية، ووحدة بيطرية ومجازر، ومراكز الشباب.

الجدير بالذكر أنه تم إختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا، وهم: ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم، وتم معاينتهم من جهاز تعمير البحر الاحمر  التابع لوزارة الاسكان، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

 

رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (1)
رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (1)

 

رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (2)
رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (2)

 

رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (3)
رئيس مدينة إسنا يتابع مواقع بالقري لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة (3)

 


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