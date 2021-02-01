رئيس جامعة القناة يكشف لـ"اليوم السابع" خطة إجراء امتحانات نصف العام

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، فى موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى، اتخذت الجامعة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتم إعلان الجداول، مشيرا إلى أن العملية الامتحانية بجميع الكليات مسئولية إدارة الكلية ووفقا للإطار الزمنى المتفق عليه بمجلس الجامعة كما تتولى إدارة الكليات تذليل كافة العقبات أمام جميع الطلاب أثناء جميع الامتحانات.

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه شدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن امتحانات متطلبات الجامعة تبدأ من 20 إلى 23 فبراير كما تبدأ أيضا امتحانات التخلفات يوم 20 فبراير مع مراعاة عدم تداخل امتحانات التخلفات والمتطلبات للطلاب.

وأكمل الدكتور أحمد زكى أن امتحانات مقررات الكليات تبدأ من 27 فبراير وحتى الخميس 18 مارس، مضيفا أنه بدءا من السبت 20 مارس تستكمل الامتحانات العملية والشفوية لتنتهى جميع أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول الخميس 25 مارس بجميع الكليات هذا وقد تم الإعلان عن دليل الإجراءات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 والذى يشمل الإطار الزمنى لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 الضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية، الضوابط والإجراءات الخاصة بالطالب والذى أعده قطاع التعليم والطلاب جامعة قناة السويس.

وأشار الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس الى اننا اتبعنا منهجية علمية مدروسة للتعامل مع كافة المخاطر والتحديات لمواجهة الظروف الاستثنائية لكورونا، وتنفذ الإجراءات الاحترازية بقدر عالى من الدقة والانضباط و لم تتوقف الدراسة على الإطلاق، وانتهجت الجامعة إجراءات غير مسبوقة للتعليم الهجين ، وكنا سابقين بخطوات لمواجهة أى عوارض قد تعيق العملية التدريسية .

وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن جميع كليات الجامعة أعلنت الجداول الامتحانية لجميع الفرق الدراسية سواء الإعلان ورقيا أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي للكليات أو بموقع الجامعة وذلك في إطار استعدادات الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 حيث تبدأ الامتحانات النظرية بجميع الكليات 27 فبراير الجارى.