اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما

الإثنين، 01 فبراير 2021 08:08 م
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما الرئيس الفلسطيني
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، مرسوما بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تمديد حالة الطوارئ، يبدأ من غد الثلاثاء؛ لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

 

 

 


فلسطين

إسرائيل

تل ابيب

حالة الطوارئ

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فلسطين تعلن عودة الاتصالات مع واشنطن فى إدارة بايدن

الإثنين، 01 فبراير 2021 11:56 ص

رئيس وزراء فلسطين يطالب الدول الأوروبية بدعم عقد الانتخابات فى بلاده

الأحد، 31 يناير 2021 08:20 م

فلسطين تعلن 13 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا

الأحد، 31 يناير 2021 04:16 م

قطر توظف ثروتها ضد فلسطين.. الإمارة تضخ أموالا طائلة فى غزة لتكريس الانقسام وإفشال الانتخابات.. نظام تميم يتعهد بـ30 مليون دولار شهريا لحماس حتى نهاية 2021.. ومراقبون: الدوحة تخدم الإرهاب وتفرق بين الأشقاء

السبت، 30 يناير 2021 07:53 م

فلسطين تسجل 515 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

السبت، 30 يناير 2021 01:52 م

فلسطين: الصمت الدولى يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين

الجمعة، 29 يناير 2021 02:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة