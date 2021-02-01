الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما

(أ ش أ)

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، مرسوما بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تمديد حالة الطوارئ، يبدأ من غد الثلاثاء؛ لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".