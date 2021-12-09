نائب محافظ الأقصر يشهد ختام منتدى المدن التراثية والسياحية بمكتبة مصر العامة

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر حفل ختام منتدى المدن التراثية والسياحة البيئية الحادى عشر، والذى اقيم بمكتبة مصر العامة، حيث يأتى المنتدى هذا العام تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية"، وذلك بمشاركة 250 شاب وفتاة من مختلف الدول العربية، وخلال المنتدى تم عقد 7 جلسات علمية وورش عمل وزيارات ميدانية لمواقع عملية واماكن اثرية.

وخلال كلمته رحب نائب محافظ الأقصر بالحضور من مختلف الدول العربية، وأثنى على عنوان المنتدى هذا العام، وأكد على أن محافظة الأقصر تسير على خطى ثابتة فى الحفاظ علي البيئة، وذلك من خلال حزمة الإجراءات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة، ومنها إفتتاح عدداً من محطات الغاز الطبيعي لتزويد السيارات، وتركيب أعمدة كهرباء حرارية وكذلك تطوير مراسى الفنادق العائمة، وعمل صرف صحى خاص بتلك الفنادق.

وفى ختام الحفل أهدى الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للإتحاد العربي، درع المنتدى للمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ونائبة وتسلمهم نائب المحافظ، وحضر حفل الختام صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر وومثلى وزارة البيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وكان قد شارك 250 شابا وفتاة من المشاركين فى المنتدي الشبابي البيئي العربي الحادي عشر تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية"، والذي ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة برئاسة أمينة العام الدكتور ممدوح رشوان، فى زراعة العديد من الأشجار بالغابة الشجرية بمنطقة الحبيل بالاقصر، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأعرب الشباب خلال زراعتهم للأشجار عن سعادتهم للمشاركة فى هذه التجربة، نظراً لأهمية تلك الاشجار فى تنظيم الحرارة في الغلاف الجوي من خلال عملية النتح التبخري، وبالتالي تساهم في استقرار المناخ، كما أنها تنقي الهواء من الغازات السامة، مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى عن طريق امتصاصها، وإنتاج الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية، ممّا يساعد في التخلص من ملوثات الهواء.



ختام منتدى المدن التراثية والسياحية بمكتبة مصر العامة بالكرنك



درع تكريم نائب المحافظ خلال ختام المنتدى