ممثلوا قافلة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية يزورن مطرانية شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

زار وفد يمثل قافلة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، مطرانية شمال سيناء اليوم فى إطار تنفيذ قافلة دعوية بشمال سيناء بدأت أمس، والتقى الوفد الدعوى بقيادات كنيسة شمال سيناء فى مقر المطرانية بضاحية السلام فى مدينة العريش.

وتضمنت فعاليات اليوم للوفد الدعوى، تنفيذ ندوة استهدفت الشباب بمقر المدينة الشبابية بالعريش، وندوة بجامعة العريش، ومقررا ان تتواصل مساء اليوم بلقاء قادة وشباب الكشافة البحرية.

وكان الوفد وصل لشمال سيناء أمس بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على حرص الأزهر والمجمع على دعم المحافظة بالعلماء والقوافل الشاملة نظرا لأهميتها والاهتمام فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر البالغ بها مشيرا لدعمه لكافة مطالب المحافظة ونقلها الى الامام الأكبر لتحقيقها.

كما أعرب أعضاء القافلة عن سعادتهم بزيارة محافظة شمال سيناء للعمل على خدمة أبنائها بقدر المستطاع وتوزيع بعض المساعدات عليهم، حيث سبق للعديد منهم زيارة المحافظة ضمن القوافل الدعوية والإغاثية من قبل.

وأعلن الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية أن القافلة موجهة إلى شمال سيناء من مجمع البحوث الإسلامية بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن القافلة برئاسة الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية الدكتور نظير عياد، وبمشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، كما تضم 12 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.



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