محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة الأزهر الدعوية الإغاثية

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء القافلة الدعوية الإغاثية لنشر الدين الوسطى القادمة من الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وفى بيان أعلنت محافظة شمال سيناء، أن المحافظ خلال اللقاء، أكد أن الأزهر الشريف يولى محافظة شمال سيناء أهمية كبيرة من خلال القوافل الدعوية والإغاثية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب كان من أوائل الجهات التى تعاملت مع حادث الروضة ببناء عدد من المنازل ومنح أهالى القرية تأشيرات حج علاوة على صرف معاشات وإعانات لأهالى القرية.

وقدم المحافظ الشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، منوها إلى سرعة استكمال فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة، خاصة وأنه تم تخصيص قطعة أرض ووضع الأساس لها منذ فترة وتنتظر الموافقة على الاستكمال.

كما وجه الشكر لمجمع البحوث الاسلامية والقافلة الدعوية لاستمرار توافد العلماء دعما لجهود الدولة في نشر الاسلام الوسطى والوعى المجتمعى لمواجهة الأفكار المنحرفة، إلى جانب تقديم المساعدات والمواد الإغاثية، وذلك بخلاف المنطقة الأزهرية التى تقوم بدور واضح في نشر التعليم الأزهرى ودعم الطلاب، وكذا منطقة الوعظ التى تشارك في حل القضايا المجتمعية.

وأكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على حرص الأزهر والمجمع على دعم المحافظة بالعلماء والقوافل الشاملة، نظرا لأهميتها ولاهتمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر البالغ بها، كما أشار إلى دعمه لكافة مطالب المحافظة ونقلها الى الامام الأكبر لتحقيقها.

كما أعرب أعضاء القافلة عن سعادتهم بزيارة محافظة شمال سيناء للعمل على خدمة أبنائها بقدر المستطاع وتوزيع بعض المساعدات عليهم، حيث سبق للعديد منهم زيارة المحافظة ضمن القوافل الدعوية والاغاثية من قبل.

وأعلن الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية أن القافلة موجهة الى شمال سيناء من مجمع البحوث الإسلامية بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن القافلة برئاسة الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية الدكتور نظير عياد، وبمشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات ، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، كما تضم 12 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، و تبادل المحافظ مع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدروع.

وتوجه أعضاء القافلة بعد لقاء المحافظ إلى بعض المدارس لإلقاء الدروس الدينية، وتشمل أيضا مراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية والمؤسسات التعليمية، علاوة على القاء خطبة الجمعة بمختلف المساجد فى مدن المحافظة، حيث تستمر زيارة القافلة لمدة أسبوع.