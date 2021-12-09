محافظ كفر الشيخ: رفع 2000 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

محمد سليمان

نظمت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ حملات تمكنت من رفع 2000 طن مخلفات، فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها 2000 طن بـ14 مركز ومدينة، منهم بـ"كفر الشيخ 387 طن، وببرج البرلس 49 طن، وبسيدي سالم 159طن، وبسيدي غازي 45 طن، وببلطيم 120 طن، وبالرياض 111 طن، وبالحامول 159 طن، وبمصيف بلطيم 36 طن، وبقلين 125 طن، وببيلا 179 طن، وبدسوق 255 طن، وبفوه 196 طن، وبمطوبس 164 طن، وبمسير 26 طن "، بإجمالي 2000 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



استمرار اعمال النظافة



استمرار رفع مخلفات الامطار



رفع المخلفات بمدن كفر الشيخ



رفع المخلفات بمدن كفر الشيخ



رفع المخلفات بقرية بدسوق