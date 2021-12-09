محافظ كفر الشيخ: تحصين 28390 طائرا ضد الأمراض الوبائية

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 28390 طائرا ضد الأمراض الوبائية، و3530 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 4 أسواق، و9 رياشة، ومعاينة مزرعة، وسحب 10 عينات ما قبل البيع، بإجمالى 6000 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، أكد بشار، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.
وفى سياق آخر، واصلت الحملات الرقابية والتفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن بمحافظة كفر الشيخ، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر.
وأسفرت الحملات بالاشتراك مع صحة كفر الشيخ والطب البيطري، من ضبط 100 كجم فسيخ غير صالح للإستهلاك الآدمي، و10 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محاضر حملت أرقام 11597 جنح مركز شرطة بيلا، و 4420 ، 4421 جنح قسم شرطة بيلا، وجار العرض على النيابة العامة.
وشدد محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
جدير بالذكر؛ أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
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