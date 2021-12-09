اليوم السابع
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محافظ البحيرة : تقديم 9200 خدمة طبية بالمجان لغير القادرين خلال 2021

الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:23 م
محافظ البحيرة : تقديم 9200 خدمة طبية بالمجان لغير القادرين خلال 2021 اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قال اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة أنه تم تقديم 9200 خدمة طبية بالمجان لمنتفعى "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين" لعام 2021 عبر منافذ تقديم الخدمة والتى تشمل 383 وحدة صحية و مركز طبى و 17 مستشفى تعليمى و عام و تخصصي.

وأشار محافظ البحيرة، فى بيان له،إلى أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هو برنامج علاجى وهو حق لبعض فئات المجتمع حددتهم الدولة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى و الخدمة العلاجية و بدون حد أقصى للتكلفة و تشمل جميع الحالات الحرجة و الطوارئ و الخدمات الطبية بكل انواعها و صرف العلاج مجانا.

كما أوضح الدكتور محمود طلحة - وكيل وزارة الصحة أن الفئات المستفيدة من المنظومة هم ( أصحاب دعم كرامة -  أصحاب دعم تكافل و أفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم - أصحاب معاش الضمان الاجتماعى و أفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم).

 


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