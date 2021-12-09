محافظ البحيرة : تقديم 9200 خدمة طبية بالمجان لغير القادرين خلال 2021

البحيرة - ناصر جودة

قال اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة أنه تم تقديم 9200 خدمة طبية بالمجان لمنتفعى "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين" لعام 2021 عبر منافذ تقديم الخدمة والتى تشمل 383 وحدة صحية و مركز طبى و 17 مستشفى تعليمى و عام و تخصصي.

وأشار محافظ البحيرة، فى بيان له،إلى أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هو برنامج علاجى وهو حق لبعض فئات المجتمع حددتهم الدولة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى و الخدمة العلاجية و بدون حد أقصى للتكلفة و تشمل جميع الحالات الحرجة و الطوارئ و الخدمات الطبية بكل انواعها و صرف العلاج مجانا.

كما أوضح الدكتور محمود طلحة - وكيل وزارة الصحة أن الفئات المستفيدة من المنظومة هم ( أصحاب دعم كرامة - أصحاب دعم تكافل و أفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم - أصحاب معاش الضمان الاجتماعى و أفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم).