فحص 469 ألف طالب بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الجهود لتنفيذ و دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة، مشددا على أهمية الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة للاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية.

و أشار محافظ البحيرة إلى أن إجمالى ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ إنطلاق المبادرة أول نوفمبر الجارى وحتى الآن بلغ 469 ألف طالب وطالبة .

من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة أن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتى تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالى مليون طالب وطالبة.

وأضاف انه يتم الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة" و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وأوضح وكيل وزارة الصحة انه حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحى للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الأطفال أثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما.