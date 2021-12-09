اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 05:37 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يفتتح معرض المشغولات اليدوية لجمعية للمكفوفين.. صور

الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:34 م
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض المشغولات اليدوية لجمعية للمكفوفين.. صور معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين والتي تم تنظيمه تحت رعاية محافظة الإسكندرية في إطار تشجيع ودعم ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ذوي الهمم، واستمرارا للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.  

وخلال تفقده المعرض، أشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمشغولات المعروضة والمنتجة بالكامل بأيدي ذوي الهمم من المكفوفين، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حريصة على تقديم كامل الدعم والمساندة لذوي الهمم، وإقامة المعارض الخاصة بمنتجاتهم وإبداعاتهم، والتي تعمل على زيادة خبراتهم وتعاملاتهم وتطوير ذاتهم والاهتمام بمواهبهم وتنميتها، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لهم.
 
 
معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (1)
معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (1)

معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (2)
معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (2)

معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (3)
معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (3)

معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (4)
معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (4)

معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (5)
معرض المشغولات اليدوية للمكفوفين (5)

 


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