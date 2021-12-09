اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 05:37 م
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قطع الكهرباء عن بعض قرى مركز بنى سويف من السبت إلى الأربعاء للصيانة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:13 م
قطع الكهرباء عن بعض قرى مركز بنى سويف من السبت إلى الأربعاء للصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن بعض القرى بمركز بنى سويف ،من السبت إلى الأربعاء "الأسبوع القادم"، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وبحسب البيان الوارد من القطاع، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت"11/12"عن(قرية سنور)،ويوم الأحد "12/12" عن قرية( باروط) ،ويوم الاثنين "13/12" عن  (منشية الروضة، الكوم الأحمر)، ويوم الأربعاء "15/12" عن قرية (الحمرايا).

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 

 

 


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