اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف اليوم لأعمال الصيانة

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 03:00 ص
قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف اليوم لأعمال الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بنى سويف والتى تشمل (نادى المعلمين، برج جاما، الأبنية التعليمية، جزء من منطقة حى بنى سويف الجديدة، جزء من حى الأباصيرى) وذلك اليوم الأربعاء 20 أكتوبر الجارى اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لإجراء أعمال صيانة بمغذى المعلمين الذى يخدم تلك المناطق.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 


قطع الكهرباء

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محافظه بنى سويف

كهرباء بنى سويف

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