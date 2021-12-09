قافلة من الأزهر الشريف تعقد لقاءات بالشباب فى العريش.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

عقدت قافلة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، الزائرة لمحافظة شمال سيناء اليوم لقاءات بالشباب فى مدينة العريش.



تضمنت لقاءات القافلة، محاضرة استهدفت الشباب وطلاب المدارس وطلاب جامعة سيناء بالمدينة الشبابية بالعريش، ولقاء مع السيدات والفتيات ضمن حملات "معا ضد العنف"، التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة شمال سيناء وعقدت بالمركز الاعلامى بالعريش.



وسبق اليوم ونفذت القافلة زيارة لمطرانية شمال سيناء والتقى الوفد الدعوى برئاسة ، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، بقيادات كنيسة شمال سيناء فى مقر المطرانية بضاحية السلام فى مدينة العريش ، واستقبل الوفد القس غبريال ابراهيم وكيل مطرانية العريش والمتحدث الاعلامى باسم الكنيسة ، وقساوسة الكنيسة ، وتضمن حوار حول برنامج الأخوة الإنسانية وإرسال رسالة إلى العالم أجمع أن الأزهر الشريف والكتدرائية نسيج واحد يتعايشون معا فى وطن واحد تجمعهم المحبة والأخوة والإنسانية والتسامح والسلام، ورسالة إلى العالم أن سيناء آمنة برجال الدين ورجال الجيش والشرطة وان دور الدين هام جدا فى هذه المرحلة.



ومقررا ان تتواصل مساء اليوم بلقاء قادة وشباب الكشافة البحرية ، حيث كان الوفد وصل لشمال سيناء أمس بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .



وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على حرص الأزهر والمجمع على دعم المحافظة بالعلماء والقوافل الشاملة نظرا لأهميتها والاهتمام فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر البالغ بها مشيرا لدعمه لكافة مطالب المحافظة ونقلها الى الامام الأكبر لتحقيقها .



كما أعرب أعضاء القافلة عن سعادتهم بزيارة محافظة شمال سيناء للعمل على خدمة أبنائها بقدر المستطاع وتوزيع بعض المساعدات عليهم .. حيث سبق للعديد منهم زيارة المحافظة ضمن القوافل الدعوية والاغاثية من قبل .



وأعلن الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية أن القافلة موجهة الى شمال سيناء من مجمع البحوث الإسلامية بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .. مشيرا الى أن القافلة برئاسة الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية الدكتور نظير عياد ، وبمشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات ، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى ، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، كما تضم عدد 12 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف .





جانب من اللقاء بالشباب



علماء القافلة فى العريش











