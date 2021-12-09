علاج مائى وعيادات 5 نجوم.. أكبر صرح حكومى لخدمة ذوى الهمم بالوادى الجديد (فيديو)

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا عن مركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، مناطق ترفيهية وحمام سباحة مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة وملاعب رياضية وصالة طعام ومقر الإقامة الملحق بالمركز لاستضافة ذوى المترددين على المركز خلال فترة علاجهم.

وقال صلاح مرغنى مدير المركز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المركز يقدم خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية والعلاجية.

وأضاف مرغنى، أن المركز يعتبر أحدث صرح علاجى وتأهيلى لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات الصعيد والذين يتضمن عدد من العيادات الطبية المتخصصة، والتى تقدم خدماتها بالمجان للحالات المرضية من غير القادرين من أهالى المحافظة وكذلك فصول لاطفال التوحد ووحدة العلاج المائى وتدريب حالات فاقدى البصر على الحواس ومكتبات صوتية متخصصة ومطاعم وملاعب وصالة رياضية متكاملة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أكد على الدور الحيوى للقطاع الخاص فى دعم جهود التنمية ورعاية الحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة، مستعرضا ما تم تنفيذه وإنجازه بالمركز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم بحث سبل دعم المركز لتوفير موارد دائمة لضمان استمرار تقديم خدماته بنفس المستوى.

وأشار الزملوط إلى أنه تم الاتفاق على توفير مجموعات عمل من الشباب المتطوع تتولى المرور على أصحاب المزارع والمصانع ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين فى التبرع لصالح المركز، وتخصيص ثلاجات لحفظ التمور تابعة للمحافظة لجمع التمور من المتبرعين وبيعها لصالح المركز وذلك بالتزامن مع موسم جنب التمور الذى تشهد المحافظة.

وشدد الزملوط على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والخيرية وكافة أبناء المحافظة لدعم المركز من خلال التبرعات لاستمرار تقديم الخدمة بنفس المستوى ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى شهدت توقيع بروتوكولى تعاون الأول بين محافظة الوادى الجديد وجامعة بنى سويف لرفع كفاءه المتخصصين بمركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة والمزمع افتتاحه قريبا ، وذلك ببرامج تدريبية معتمدة من خلال كليه العلوم لذوى الإعاقة بالجامعة بما يضمن إخراج جيل قادر على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم خدمات متميزة لهم ،حيث قاما بالتوقيع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف.

كما شهدت القباج توقيع البروتوكول الثانى بين المحافظة والمركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين، وذلك بهدف إنشاء وحدة مصغرة بمركز دكتور حسن حلمى، لتشمل مجالات الطباعة والحرف اليدوية والألعاب الرياضية والتدريبات والفرق الموسيقية والإرشاد الاسري، وغيرها من المجالات التى يحتاج اليها ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المركز جنبا إلى جنب مع المحافظة بتسويق منتجات ذوى الإعاقة فى جميع المعارض التى ينظمها الطرفان أو يشاركا فيها ، حيث قامتا بالتوقيع حنان مجدى نائب المحافظ والدكتورة إقبال عبد المنعم السمالوطى رئيس مجلس إدارة المركز النموذجي.



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