اليوم السابع
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"دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس" برنامج جامعة القناة لتلاميذ رابعة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 10:53 ص
"دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس" برنامج جامعة القناة لتلاميذ رابعة البرنامج التدريبى
الإسماعيلية : السيد فلاح

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شاركت جامعة قناة السويس ببرنامج تدريبى عن دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس لتلاميذ مدرسة رابعة العدوية الابتدائية، وذلك فى إطار الاحتفالات بيوم التحدي، وفى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.

ووجه الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من أبنائها خاصة وأبناء المجتمع بشكل عام، ودعم الجامعة لهم على جميع الأصعدة.

حاضرت خلال التدريب الدكتورة منال مصطفى حسن المساعد بقسم التربية الموسيقية والفنية بكلية التربية، حيث عرفت ذوى الهمم، وأنواع الإعاقات من الإعاقة الذهنية، والإعاقة الجسدية، والإعاقة التعليمية.

كما تناولت مميزات الدمج من تحقيق التسامح والتكافؤ، وتعليم الطلاب الطبيعيين كيفية التعامل مع الطلاب من أصحاب الهمم وتوجيههم ومساعدتهم.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبى المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

 

الطلاب
الطلاب

 

دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة
دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

 

 


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قناه السويس

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