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سطوع الشمس وتراجع الشبورة.. حالة الطقس فى الشرقية الآن.. بث مباشر

الخميس، 09 ديسمبر 2021 09:20 ص
سطوع الشمس وتراجع الشبورة.. حالة الطقس فى الشرقية الآن.. بث مباشر حالة الطقس في الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة المائية بمحافظة الشرقية، حيث ظهرت السماء زرقاء صافية مع جو مائل للبرودة، وتراجعت الشبورة المائية بجميع أنحاء المحافظة. 


وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.


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