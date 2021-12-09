تدريب أطباء وتمريض الأسنان بالفيوم على مستحدثات تخصصهم

الفيوم رباب الجالى

شهد الدكتور حاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم التدريب الذى أقامته إدارة الأسنان بقيادة الدكتورة حنان بهاء الدين -مدير الإدارة لمدة 4 أيام تحت إشراف الإدارة المركزية للأسنان بوزارة الصحة بقيادة الدكتور وليد حسن.

ويهدف التدريب الذى عقد فى قاعتين بالمديرية إلى اطلاع أطباء وتمريض الأسنان على كل ماهو جديد فى طب الأسنان، حضر التدريب 25 طبيب أسنان وقام بتدريبهم اساتذة من كليات طب الأسنان وهم الدكتور كريم عدلى والدكتور أحمد حمدى والدكتور هيثم عمرو والدكتور إبراهيم عمر -مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالفيوم.

وتناول التدريب موضوعات "العلاج التحفظى -الحشوات التجميلية - التركيبات الصناعية الثابتة -مكافحة العدوى فى عيادات الأسنان".

كما تم تدريب 16 من تمريض عيادات الأسنان فى قاعة مدرسة التمريض على موضوعات الصحة العامة وعلاقة الأسنان بصحة الجسم بالإضافة إلى أسنان الأطفال والحوامل، وقام بالتدريب فريق من الإدارة المركزية للأسنان بوزارة الصحة ضم الدكتورة إيمان عبد العزيز والدكتور عبد المنعم محمد حسن والدكتورة ولاء خيرى.

وأكد الدكتور حاتم جمال وكيل الوزارة على أهمية التدريب فى تنمية المهارات وتطوير الآداء، كما استمع إلى مشكلاتهم ووعدهم بحلها.

كما قامت الدكتورة نورهان عبد الوهاب -منسق البرنامج الوطنى للايدز بالقاء محاضرة للتوعية بهذا المرض لاكتشاف الحالات المصابة وكيفية التعامل معها وانتهى التدريب بتوزيع شهادات اتمام الدورة التدريبية.