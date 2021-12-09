بعد يوم عاصف.. طقس مشمس وسماء صافية وسيولة مرورية بالقليوبية.. لايف وصور

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا، عن حالة الطقس بمحافظة القليوبية، والتى شهدت طقس معتدل وسماء مشمسة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، إلى جانب سيولة تامة بالحركة المرورية وسط انتشار مكثف لرجال المرور وأمن القليوبية بالأكمنة الثابتة والمتحركة للحفاظ على الحركة المرورية.

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت أمس الأربعاء، حركة شديدة للرياح المثيرة للأتربة، كما كنا يسودها طقس خريفى على كافة الأنحاء، وانتشار البرودة، كما شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي الاتجاه القادم من القاهرة بالقرب من مدينة بنها سقوط أحد أعمدة الإنارة الخاصة بطريق، بسبب حالة الطقس السيئ والرياح الشديدة، كما شهدت المحافظة ايضا سقوط عدد من اللافتات الإعلانية بعدد من المناطق المتفرقة.

وجرى على الفور الانتقال لمكان الواقعة، وجارٍ الإصلاح بواسطة شركة الكهرباء بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، ورفع آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.



السماء صافية على الطريق



جانب من السيولة المرورية



سماء القليوبية صافية