الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ المنيا باعتماد تعديل المخططات التفصيلية للقرى

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 276، قرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن اعتماد تعديل المخططات التفصيلية للقرى الواقعة بنطاق المحافظة والصادر بشأن اعتمادها قرار المحافظة رقم 920 لسنة 2018.

وجاء نص قرار محافظ المنيا رقم 602 لسنة 2021، أنه وبعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرارات وزير الإسكان الصادرة باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لقرى المحافظة، وعلى قرار المحافظة رقم 920 لسنة 2018 بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لقرى المحافظة، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (1074) المؤرخة 1/11/2021 بشأن طلب استصدار قرار مكمل بتعديل اشتراطات المخططات التفصيلية لقرى المحافظة والصادرة بقرار المحافظة رقم 920 لسنة 2018، قررنا اعتماد تعديل المخططات التفصيلية للقرى الواقعة بنطاق المحافظة والصادر بشأن اعتمادها قرار المحافظة رقم 920 لسنة 2018.

وتضمن القرار في مادته الأولى، اعتماد تعديل المخططات التفصيلية للقرى الواقعة بنطاق المحافظة والصادر بشأن اعتمادها قرار المحافظة رقم 920 لسنة 2018، وذلك بأن تكون عروض الشوارع بمناطق الامتداد بتلك القرى بعرض لا يقل عن ستة أمتار وفي حالة البناء أو إعادة البناء وكان عرض الطريق القائم بالفعل بتلك المناطق أقل من ستة أمتار فيتم الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.