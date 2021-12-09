الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ المنيا باعتماد المخطط الاستراتيجى لعدة قرى

كتبت - مرام محمد



نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 276، قرار اللواء أسامة القاضي



وجاء نص قرار محافظ المنيا، رقم 593 لسنة 2021، أنه وبعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 428 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي لقرى (دلجا وزعبرة مركز ديرمواس)، (وتلة التابعة لمركز المنيا)، وعلى كتاب اللواء وزير التنمية المحلية رقم (3-2037) بتاريخ 14/10/2021 والوارد للمحافظة برقم (5157) بتاريخ 24/10/2021 بشأن كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3-26717) المؤرخ 5/10/2021 . نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 276، قرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرى (دلجا وزعبرة مركز ديرمواس)، (وتلة التابعة لمركز المنيا).وجاء نص قرار محافظ المنيا، رقم 593 لسنة 2021، أنه وبعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 428 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي لقرى (دلجا وزعبرة مركز ديرمواس)، (وتلة التابعة لمركز المنيا)، وعلى كتاب اللواء وزير التنمية المحلية رقم (3-2037) بتاريخ 14/10/2021 والوارد للمحافظة برقم (5157) بتاريخ 24/10/2021 بشأن كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3-26717) المؤرخ 5/10/2021 .

وتضمن القرار موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلي لقرى (دلجا وزعبرة مركز ديرمواس)، (وتلة التابعة لمركز المنيا)، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 28/102021 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلي لقرى (دلجا وزعبرة مركز ديرمواس)، (وتلة التابعة لمركز المنيا)، وعلى موافقتنا في ضوء ما ارتأيناه محققا للصالح العام، قررنا اعتماد المخطط التفصيلي للقرى طبقا للخرائط المرفقة لهذا القرار.



