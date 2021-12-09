الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بإنشاء فرع توثيق "دقميرة" بكفر الشيخ

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق "دقميرة" بقرية دقميرة بمركز شرطة كفر الشيخ يتبع مكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ.

وتضمن قرار وزير العدل الذي حمل رقم 8027 لسنة 2021، أن ينشأ فرع توثيق "دقميرة" بقرية دقميرة بمركز شرطة كفر الشيخ يتبع مكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ، ويكون مقره جمعية تنمية المجتمع بالقرية.

ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني، أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص للفرع المختص مكانيا أو نوعيا على أن يعمل الفرع ثلاثة أيام هي (السبت والأحد والإثنين) من كل أسبوع.