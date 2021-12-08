مدارس دمياط تستعد للانضمام لشبكة المدارس المصرية المنتسبة لليونسكو

دمياط معتز الشربينى

عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع منسقى اليونسكو بالإدارات التعليمية، ومنسقى اليونسكو بديوان المديرية، وعادل شميس مدير مركز التطوير التكنولوجى، وغادة بيضون مدير إدارة العلاقات الثقافية والوافدينن، وذلك بحضور عبد الرازق الزينى وكيل المديرية، ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية وصالح القصيفى مدير عام التعليم العام.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للجهد المبذول فى الفترة السابقة لإعداد الملفات للمدارس الراغبة فى الانضمام لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو وبخاصة إدارة عزبة البرج التعليمية التى شاركت بأكبر عدد من المدارس.

وتقدمت محافظة دمياط بعدد 16 ملفا من سبع إدارات تعليمية ( عزبة البرج ، كفرسعد ، السرو ، الزرقا ، ميت أبو غالب ، دمياط ، دمياط الجديدة) كمرحلة أولى، ويتم فى الفترة القادمة إعداد مزيد من المدارس بالادارات التعليمية العشر.

وناقش وكيل الوزارة محتوى بعض الملفات المقدمة للمدارس، مؤكدا على توفير كل الدعم والرعاية وإعطاء الفرص للمتميزين لإخراج ماعندهم من افكار جديدة غير نمطية.

ووجه "خلف" مدارس المقدمة بعمل مبادرات مختلفة وتقديم افكار جديدة تخدم العملية التعليمية والمجتمع الدمياطي، مقترحا بعض المبادرات و الأفكار الجديدة المتميزة الداعمة للمدارس و الطلبة بمشاركة المجتمع المدنى و التى تدعم الولاء و الانتماء و تفعل الأنشطة داخل المدارس كمبادرة: كتابى مفيد والتى تهدف لتنمية القراءة لدى الطلاب وتبادلهم للكتب لتعم الفائدة.