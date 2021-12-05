وكيل تعليم دمياط يستقبل لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن

دمياط معتز الشربينى

استقبل اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعضاء لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء وبتعليمات الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن للقيام بالكشف عن متعاطى المخدرات بين العاملين بمديرية التربية والتعليم بدمياط.

تشكلت اللجنة من صندوق مكافحة التعاطى والإدمان متمثله فى محمد أبو شعيشع والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم متمثله فى ابراهيم سهرى جاد الله، ولجنه من الصحة متمثلة فى كل من حسن عيد،وعلى الهجرسى، ومحمد أبو عطا، وقامت اللجنة بأخذ عينات لجميع العاملين بالمديرية من واقع كشوف الحضور والانصراف.

وفى وقت سابق،عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا مع اللجنة المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية،ومسئولى التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية، بالقاعة الكبرى بديوان المديرية، بحضور عبدالرازق الزينى وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية.

وشمل الاجتماع مناقشة الشروط الصحية والإجراءات الاحترازية للوجبات المنصرفة لطلاب المدارس و تم عمل محاضرة عن شروط ومعايير فساد الوجبة الغذائية وأخرى عن سلامة الغذاء ومدى مطابقته لمكونات الوجبة الغذائية السليمة المقدمة للطلاب.

ونبه وكيل الوزارة خلال الاجتماع على مسئولى التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية، بالمتابعة اليومية للمدارس للاطمئنان على أن التغذية تم تسليمها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة، والتأكيد على كامل الاستفادة للطلاب.