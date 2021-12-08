اليوم السابع
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محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 02:54 م
محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، وتفعيل غرف العمليات الفرعية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد، والتواجد الميدانى على مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات فى الأماكن التى ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار وانخفاض فى درجة الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة مما قد يؤدى إلى انخفاض الرؤية .

 

 

 


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