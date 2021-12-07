احذر طقس الدلتا.. عاصفة ترابية تضرب المنوفية وأجواء غير مستقرة.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث يسود طقس غير مستقر وجو بارد وغيوم فى السماء وعاصفة ترابية، بعدما تعرضت لموجه من السيئ، يومى الأسبوع الماضى، وهطلت الأمطار على العديد من مدن وقرى محافظة المنوفية.





فى الوقت نفسه، انتظمت حركة المرور على جميع طرق المحافظة وخاصة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الطريق الإقليمى.



من جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والتي قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً على الإستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات منذ مساء يوم الجمعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنشر الفرق منذ صباح اليوم السبت لاتخاذ إجراءات عاجلة والتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التي ستتعرض لها البلاد .

كما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد ، والتواجد الميداني علي مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة .



كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت في بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.

