محافظ أسوان يوجه بتنظيم فعاليات ثقافية بالمدارس الفكرية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمديريات الخدمية والجهات المختصة بتنظيم فعاليات للإحتفال باليوم العالمى للمعاق وذلك بهدف العمل على رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ، بجانب إكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم تأكيدًا لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، نسعى كجهاز تنفيذى بالتعاون مع المجتمع المدنى لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة بصقل قدراتهم في كافة القطاعات الحياتية لإستثمار هذه الثروة الشبابية بما يمتلكونه من أفكار إبداعية وإبتكارية للعمل على مشاركتهم في المحافل والمناسبات والبطولات والمنافسات بمختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتعليمية وغيرها لأنهم قادرون على تحقيق مراكز متقدمة يرفعوا بها إسم بلدهم عالياً.

ومن جانبها صرحت نجوى سيد مدير عام الثقافة بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأيضاً محافظ أسوان اللواء أشرف عطية تم تنظيم فعاليات ثقافية وفنية إحتفالاً باليوم العالمى للمعاق وذلك داخل مدرستى التربية الفكرية بمدينة أسوان ، وكذا بقرية الشراونة التابعة لمركز إدفو ، وهناك إستمرارية لتغطية كافة المدارس والمواقع بمختلف المدن والمراكز لإضفاء ورسم البهجة والسرور في نفوس ووجوه أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة وأسرهم ضمن القوافل الثقافية التي تجوب كافة أنحاء المحافظة.

وأوضحت، بأنه في سياق أخر سيتم مساء الجمعة ختام القافلة الثقافية التي إفتتحت فعالياتها وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان السبت الماضى بمساكن حى السلام لمتضررى السيول وذلك بتنظيم إحتفالية كبرى يحيها المنشد الدينى محمود ياسين التهامى ، بجانب ختام معرض الورش الفنية لصناعات المشغولات اليدوية من الخوص والخرز وصناعة الحلى والجلود بنفس الحى.



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