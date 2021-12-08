مبادرة FutureTech فى التعليم بكلية التربية جامعة المنصورة

الدقهليه شريف الديب

نظم نادى العلوم لطلاب جامعة المنصورة بإدارة النشاط العلمى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ، اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بكلية التربية "مبادرة FutureTech فى التعليم" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد حسنين العجمى - عميد كلية التربية.

حاضرت الطلاب الدكتورة سارة المتولى - المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية والمشرف على نادى العلوم لطلاب الجامعة ، وبحضور كل من الدكتورة زبيدة قرنى - وكيل كلية التربية جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ريهام الغول - أستاذ تكنولوچيا التعليم المساعد ومنسق عام الأنشطة التعليمية بالكلية ، الدكتورة رضا جبر - أستاذ علم النفس التربوى المساعد ومنسق بنك المعرفة بالكلية ، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، عدد من طلاب الكلية.

وأشارت الدكتورة زبيدة قرنى إلى أهمية استخدام التكنولوچيا الحديثة فى مجالات الحياة عامة ومجالات التعليم بشكل خاص. وترى ضرورة تدريب طلاب كلية التربية على تفعيل متطلبات التكنولوچيا فى إعداد وشرح الموضوعات خلال فترة الدراسة لأنها أصبحت متطلبا للتعيين فى كافة المدارس. ، مضيفة أن كلية التربية ستعقد دورات تدريبية فى مجالات تكنولوچيا التعليم بناء على احتياجات الطلاب.

كما أكدت الدكتورة سارة المتولى أن مبادرة FutureTech لطلاب جامعة المنصورة ، تهدف إلى تعريف الطلاب في كل كلية من كليات الجامعة بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في نطاق ومجال دراستهم وفتح سبل المعرفة والآفاق المستقبلية للإبداع والتميز في المجالات المختلفة، مضيفة أن المبادرة تستهدف هذا الأسبوع طلاب كلية التربية بالجامعة لمناقشة أوجه استخدام التكنولوجيا في القطاع التربوي بصفة عامة وقطاع التدريس بصفة خاصة.

وذكرت أن التعليم الإلكترونى يعتمد على التكنولوچيا فى التعليم عن بعد وأن التعليم الرقمى يعتمد عليها سواء عن بعد أو من خلال المعلم والطالب وجها لوجه ، وتناولت آليات توظيف الألعاب والروبوتوتات كأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى التعليم.

ونوهت ببداية الاعتماد على إنترنت الأشياء فى مساعدة المعلم فى عملية التدريس من خلال تركيزه على الشرح فقط، وعدم انشغاله بالأمور الأخرى داخل الفصل التى تتكفل بها التكنولوچيا مثل متابعة مدى التزام الطلاب داخل الفصل.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى block chain أى البيئة الآمنة فى مجال التعليم وحماية المعلومات من السرقة.